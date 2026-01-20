Inter-Mlaci? trattativa in stallo | pesa il ruolo immediato

L’Inter ha interrotto temporaneamente le trattative per i rinforzi difensivi, tra cui Leon Jakirovi? e Branimir Mlaci?, a causa di una situazione di stallo. La società valuta attentamente le prossime mosse, considerando l’impatto immediato degli eventuali acquisti sulla rosa e sulla strategia di mercato. La trattativa resta in sospeso, con decisioni che potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

Frenata netta sul mercato difensivo dell’ Inter. Oltre a Leon Jakirovi?, i nerazzurri avevano seguito con attenzione anche Branimir Mlaci?, ma la pista si è raffreddata fino allo stop. L’operazione, che nei giorni scorsi sembrava vicina alla chiusura, si è inceppata non sul prezzo. L’offerta dell’Inter, infatti, avrebbe convinto l’ Hajduk Spalato. Il nodo è stato l’accordo con il giocatore: decisivo il giudizio dell’entourage, che non ha ritenuto sufficienti le prospettive di minutaggio immediato a Milano. La valutazione è chiara: Mlaci?, classe 2006, cerca un progetto che garantisca spazio e centralità fin da subito, condizione ritenuta non assicurata all’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

