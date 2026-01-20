Inter esame inglese con l’Arsenal | QS apre così

Da forzainter.eu 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si prepara ad affrontare l’Arsenal in una sfida cruciale, che rappresenta un banco di prova importante sotto la guida di Cristian Chivu. La partita, fondamentale per il percorso europeo dei nerazzurri, richiede attenzione e determinazione per confermare i progressi fatti contro una delle squadre più competitive del continente. Un esame che, più che mai, sottolinea l’obiettivo di consolidare la crescita e la competitività della squadra.

La prima pagina di QS mette subito il carico sull’Europa. Inter chiamata all’esame più delicato: contro l’ Arsenal serve una prova di forza per certificare la crescita nei big match sotto la guida di Cristian Chivu. I nerazzurri arrivano alla sfida con fiducia, ma l’ostacolo è di quelli veri. L’Arsenal di Mikel Arteta è reduce da due pareggi consecutivi a reti inviolate contro Liverpool e Nottingham Forest e cerca risposte europee. L’Inter, però, ha un precedente recente a cui aggrapparsi: l’1-0 dell’ultimo confronto diretto, che alimenta ambizioni e consapevolezza. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter esame inglese con l8217arsenal qs apre cos236

© Forzainter.eu - Inter, esame inglese con l’Arsenal: QS apre così

QS: “Arsenal fortino, Chivu con la ThuLa. Milan, salto da scudetto”L'articolo analizza le sfide delle squadre italiane in vista delle competizioni europee e nazionali.

L’Inter torna in Europa sulle punte. Pronta la ThuLa per l’esame ArsenalL’Inter si prepara alla sfida europea contro l’Arsenal, con Cristian Chivu pronto a tornare tra i titolari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Focus Champions: esame d'inglese per l'Inter, Atalanta a testa alta in Germania - Il bottino dei tedeschi è di 4 punti contro i 5 della Dea, non sufficiente in un caso e nell’altro ... corrieredellosport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.