Inter decisione presa | Akanji verrà riscattato a giugno

L’ Inter ha già deciso. Manuel Akanji resterà in nerazzurro anche nella prossima stagione. Arrivato sul filo di lana dell’ultimo mercato estivo, il difensore ha convinto tutti in tempi rapidissimi ed è diventato un punto fermo nello scacchiere di Cristian Chivu. La scelta è ormai tracciata: a giugno l’Inter attiverà il riscatto da 15 milioni concordato con il Manchester City. La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, che parla di un club senza esitazioni sul futuro del centrale svizzero. Akanji si è preso l’Inter partita dopo partita. Ora il futuro è già scritto. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

