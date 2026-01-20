Inter-Arsenal streaming gratis | ecco dove vedere la Champions

L’Inter affronta l’Arsenal questa sera alle 21.00 a San Siro, nella settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. La partita sarà trasmessa in streaming e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione nel torneo. Ecco le informazioni su come seguire l’incontro in modo gratuito e legale.

L’Inter ospita l’Arsenal questa sera alle 21.00 a Stadio San Siro, nella settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. È una sfida che pesa sulla classifica e sul futuro immediato del girone unico: l’Inter è sesta con 12 punti e cerca il passo decisivo verso il prossimo turno, l’Arsenal arriva da primo a quota 18 con l’ambizione di blindare la vetta. Classifica e momento: Inter all’inseguimento, Arsenal in controllo. La squadra di Cristian Chivu ha costruito una posizione solida ma non definitiva. Servono punti pesanti per evitare calcoli nell’ultimo turno e trasformare San Siro in un alleato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions LeagueDove seguire Inter-Arsenal in diretta? Ecco le opzioni per il streaming gratuito e la trasmissione TV della partita di Champions League in programma domani alle 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

