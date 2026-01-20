Inter Arsenal Sky o Amazon? Dove vedere la sfida

Dove seguire la partita Inter-Arsenal? Sky e Amazon sono le piattaforme che trasmetteranno l’incontro, offrendo diverse opzioni di visione. L’Inter si appresta a tornare in Champions League, affrontando una delle sfide più interessanti della fase a gironi. Questa guida ti aiuterà a scegliere la soluzione più comoda e affidabile per seguire l’evento.

Inter Arsenal Sky o Amazon. L' Inter si prepara a tornare protagonista in Champions League in una delle sfide più attese della fase campionato. I nerazzurri affronteranno l' Arsenal nella settima giornata dell'edizione 202526, in un match di grande prestigio europeo che promette spettacolo e intensità nel palcoscenico di San Siro. La gara è in programma oggi – martedì 20 gennaio – con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Inter-Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV. Nessuna diretta in chiaro, dunque, per un appuntamento riservato agli abbonati delle piattaforme satellitari e digitali.

