Inter Arsenal quote | equilibrio a San Siro il risultato esatto più probabile è…

Le quote per Inter-Arsenal indicano un equilibrio, con il risultato più probabile che sia un pareggio. Dopo le recenti sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool, l’Inter cerca una reazione importante in Champions League. La sfida a San Siro rappresenta un’occasione per rimettersi in carreggiata e migliorare le possibilità di qualificazione.

Inter Arsenal quote. Le due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool hanno complicato il cammino dell'Inter verso un posto tra le prime otto della fase campionato di UEFA Champions League. A rendere il quadro ancora più impegnativo è l'arrivo a San Siro dell'Arsenal, fin qui a punteggio pieno nella competizione. Secondo le quote raccolte da Agipronews, il confronto si annuncia equilibrato, con un leggero vantaggio per i Gunners: il segno 2 è proposto a 2,50 su Snai, mentre il successo nerazzurro – come nel precedente della scorsa stagione – è offerto a 2,70. Il pareggio vale invece 3,40.

