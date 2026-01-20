Questa sera l’Inter affronta l’Arsenal a San Siro nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione nerazzurra si presenta con Bastoni di nuovo in campo e Lautaro Martinez pronto a guidare l’attacco. Le probabili formazioni riflettono le scelte tecniche dei rispettivi allenatori in vista di una partita fondamentale per il prosieguo del torneo.

Inter Arsenal probabili formazioni. Questa sera l’Inter scenderà in campo a San Siro per la penultima sfida della fase a gironi di Champions League contro l’Arsenal. Cristian Chivu dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto a Udine, con almeno otto titolari pronti a partire dal primo minuto. Sono attesi i rientri di Bastoni e Thuram, che riprenderanno posto rispettivamente al centro della difesa e in attacco, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. Il vero nodo riguarda il centrocampo, dove resta aperto il ballottaggio per una maglia tra Mkhitaryan, Sucic e Frattesi accanto a Barella e Zielinski.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Arsenal probabili formazioni: torna Bastoni, con Lautaro ci sarà…Le probabili formazioni di Inter e Arsenal si stanno definendo in vista della partita di questa mattina alle 11 ad Appiano Gentile.

