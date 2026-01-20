Inter-Arsenal oltre la partita | il peso del calendario e il paradosso nerazzurro

L’Inter si prepara ad affrontare l’Arsenal in una sfida cruciale di Europa League, ma il vero ostacolo non è solo l’avversario. Il calendario fitto e le pressioni della stagione influenzano la squadra, evidenziando il paradosso nerazzurro: tra obiettivi europei e difficoltà interne, ogni partita assume un valore strategico importante. Una riflessione che va oltre il risultato sul campo, analizzando le sfide di una stagione complessa.

L'Inter arriva all'appuntamento europeo più delicato della stagione con una domanda che pesa più dell'avversario. Contro l' Arsenal, squadra dal potenziale superiore e dalla rosa più profonda, i nerazzurri si giocano non solo una partita di Champions League, ma anche la tenuta di un progetto che vive sospeso tra ambizione e logoramento. È il punto di partenza dell' editoriale firmato Lapo De Carlo, che invita a guardare oltre il risultato secco. Il confronto con il passato che divide l'ambiente. Nelle ore che precedono la sfida europea, torna a galla un refrain ricorrente tra i tifosi: "Chivu non deve ripetere gli errori di Inzaghi".

