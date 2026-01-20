Inter-Arsenal oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera si disputa Inter-Arsenal, partita valida per la fase a gironi della Champions League. Il match si terrà allo stadio San Siro alle ore 21. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione in tv, per seguire l’incontro con chiarezza e senza appesantimenti.

Questa sera torna la Champions League con Inter-Arsenal. Appuntamento allo stadio San Siro alle ore 21. I Nerazzurri affrontano i Gunners a poco più di un anno di distanza dall’ultima volta. I due club si sono incontrati il 6 novembre 2024, sempre a Milano e sempre durante la League Phase del torneo. A decidere la sfida con un calcio di rigore fu Hakan Çalhano?lu, oggi assente per un risentimento muscolare al soleo sinistro. La squadra guidata da Cristian Chivu è in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila rimediate (negli ultimi minuti) contro Atletico Madrid (2-1) e Liverpool (1-0) che l’hanno fatta scendere al sesto posto in classifica con 12 punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederlaL'Inter sfida l'Arsenal nella settima giornata della fase a gironi della Champions League, in programma oggi, martedì 20 gennaio, a San Siro.

