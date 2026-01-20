Alle 21, a San Siro, si svolge l'incontro tra Inter e Arsenal, valido per il 7° turno della fase a gironi della Champions League. Segui con noi la diretta di questa partita, che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel percorso europeo. Restate aggiornati su tutte le novità e sugli sviluppi del match, con un resoconto dettagliato di quanto accade sul campo.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? – Dimarco due volte, prima dopo la percussione di Sucic in diagonale, Raya respinge e la sfera torna sull’esterno che calcia ancora trovando ancora il portiere spagnolo che devia in angolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal LIVE 1-2: inizia il secondo tempo

