Alle 21, a San Siro, si tiene l'incontro tra Inter e Arsenal, valido per il 7° turno della fase a gironi della Champions League. Segui con noi la diretta del primo tempo di questa partita, un appuntamento importante per entrambe le squadre. Restate aggiornati per tutte le novità e le analisi in tempo reale.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 44? – Dimarco due volte, prima dopo la percussione di Sucic in diagonale, Raya respinge e la sfera torna sull’esterno che calcia ancora trovando ancora il portiere spagnolo che devia in angolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Arsenal LIVE 1-2: fine primo tempo

