Inter Arsenal LIVE 1-1 | Sucic! Pareggia l’Inter!

Alle ore 21, a San Siro, si svolge l'incontro tra Inter e Arsenal, valido per il 7° turno della fase a gironi della Champions League. Segui con noi la diretta di questa partita, che si è conclusa con un risultato di 1-1, con il gol di Sucic che ha permesso all’Arsenal di pareggiare l’incontro. Rimani aggiornato sui momenti salienti e le analisi di questa sfida tra due squadra europee di rilievo.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 18? – GOL INTER! SUCIC. Destro da fuori area che finisce sotto la traversa alla sinistra di Raya e rimette in parità la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Arsenal LIVE 1-1: Sucic! Pareggia l’Inter! Ultimissime Inter LIVE: Sucic titolare contro l’Arsenal. Intanto Zanetti parla del futuro di San SiroLe ultime notizie dall’Inter: Sucic in campo contro l’Arsenal e le dichiarazioni di Zanetti sul futuro di San Siro. Inter-Arsenal, Chivu scioglie gli ultimi dubbi: Sucic in vantaggioVigilia incerta in casa Inter in vista della partita contro l’Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. INTER ARSENALGIOCHIAMOLA SENZA PAURA SPUNTI TATTICI E ULTIME DI FORMAZIONE Argomenti discussi: Inter-Arsenal: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Arsenal: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE - Inter-Arsenal 0-1, 16': buono spunto di Luis Henrique, che però mette in mezzo un pallone troppo morbidoINTER-ARSENAL 0-1 (10' Gabriel Jesus) LIVE MATCH 17' - Lautaro riesce a togliere un pallone a Timber e servire Thuram, anticipato da Mosquera. 16' - Luis Henrique ... fcinternews.it Pagina 1 | Dove vedere Inter-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orarioTutto sulla gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League: le scelte dei due allenatori ... msn.com Champions: in campo Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it - facebook.com facebook #Inter- #Arsenal, le formazioni ufficiali x.com

