Alle ore 21, a San Siro, si disputa l'incontro tra Inter e Arsenal, valido per il settimo turno della fase a gironi della Champions League. Seguiremo la partita in tempo reale, aggiornando sui principali sviluppi e sui risultati. Restate con noi per un aggiornamento preciso e dettagliato sull'andamento della sfida.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 1? – Si parte! Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER ARSENAL 0-0, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal LIVE 0-1: Gabriel Jesus la sblocca!

Inter Arsenal, parla Gabriel Jesus in conferenza: «Affrontiamo una delle squadre migliori d’Europa»Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, ha commentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro l’Inter.

Juventus, Gabriel Jesus per David: l’Arsenal prova lo scambioL’Arsenal si fa avanti con un’offerta intrigante, puntando su uno scambio con Gabriel Jesus al Manchester City per ottenere David.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arsenal possible 4 3 3 line up against Burnley

Argomenti discussi: Inter-Arsenal: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta; Inter-Arsenal: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEMartín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea ... sport.sky.it

LIVE, Inter-Arsenal 0-0: Acerbi torna in difesa, Thuram con Lautaro in attaccoSuper sfida tra la prima in Serie A e la capolista in Premier e nel maxi girone di Champions. I nerazzurri devono vincere per restare tra le prime otto ... msn.com

Champions: in campo Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it - facebook.com facebook

#Inter- #Arsenal, le formazioni ufficiali x.com