Inter-Arsenal si prepara a una serata importante, con Chivu che si impegna a valorizzare Luka Sucic come nuovo regista. Il tecnico romano mira a mettere a disposizione del centrocampista croato le migliori opportunità per esprimersi al meglio in vista del big match di San Siro. Un'occasione cruciale per Sucic di dimostrare il proprio talento e contribuire alla squadra in una sfida decisiva.

Inter News 24 Inter Arsenal, Chivu è deciso a concedere un’importante occasione al centrocampista croato in vista del big match di San Siro. La sfida stellare contro l’ Arsenal non è solo il crocevia per gli ottavi di Champions, ma segna il momento della verità per uno degli acquisti più interessanti dell’era Chivu: Luka Sucic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato è l’indiziato numero uno per una maglia da titolare a centrocampo, un inserimento dettato dalla necessità di qualità pura per scardinare la difesa di Arteta. Inter Arsenal: Sucic, il fattore X contro i Gunners. In un’Inter che punta a essere “diretta e aggressiva”, come dichiarato da Chivu alla UEFA, Sucic rappresenta il braccio armato del tecnico: Sostituto di spessore: Con l’assenza di Calhanoglu, Sucic non agirà solo come mezzala, ma avrà il compito di alternarsi con Zielinski nella gestione del ritmo, portando quella fisicità balcanica necessaria contro il centrocampo dinamico dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal: la notte di Luka Sucic, il nuovo regista di Chivu. Chivu catechizza il croato

Leggi anche: Sucic Inter, il croato incanta: dal gol alla Fiorentina al sogno di diventare titolare fisso di Chivu

Inter Arsenal: la notte della verità per Lautaro Martinez e il primato di Chivu. C’è un obiettivo da centrareStasera l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida decisiva per la qualificazione, con Chivu alla ricerca di un risultato che possa evitare i play-off.

