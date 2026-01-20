A poche ore da Inter-Arsenal, importante match della fase a gironi di UEFA Champions League, si fa strada un fattore esterno che potrebbe influenzare le decisioni dei Gunners: la Premier League. Questa competizione nazionale, infatti, richiede attenzione e gestione oculata delle risorse, potenzialmente incidendo sulla formazione e sulle strategie adottate in campo internazionale. Un elemento da considerare nel contesto di un match cruciale per entrambe le squadre.

A poche ore da Inter-Arsenal, big match della fase campionato di UEFA Champions League, un elemento esterno al campo potrebbe incidere sulle scelte dei londinesi: la Premier League. L’Arsenal arriva a San Siro con la qualificazione europea già in cassaforte e con un vantaggio consistente in campionato, scenario che apre alla possibilità di un turnover ragionato da parte di Mikel Arteta. L’Arsenal sogna il titolo: la Premier prima di tutto. Dopo anni da incompiuta di lusso, l’Arsenal sta vivendo una stagione che profuma di storia. Il +7 sul Manchester City ha riacceso nei tifosi il ricordo degli Invincibles del 2003-04, l’ultima squadra capace di vincere la Premier senza sconfitte. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Arsenal, il fattore Premier può cambiare le scelte dei Gunners

Arsenal, cambia il futuro della giovane stella dei Gunners? Poco spazio con Arteta, può partire a gennaio. La rivelazioneLa giovane stella dell'Arsenal potrebbe lasciare il club a gennaio, viste le limitate opportunità con l’attuale allenatore Arteta.

Premier League: Arsenal fermato sul pari, ma i gunners allungano City e Villa koL'Arsenal ha mantenuto il suo vantaggio in classifica nonostante un secondo pareggio consecutivo nella Premier League.

