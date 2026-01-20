Inter Arsenal i nerazzurri a caccia degli ottavi | la sfida decisiva per evitare gli spareggi

L’Inter affronta l’Arsenal in una partita cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale. La sfida, in programma questa settimana, rappresenta un momento determinante per il percorso europeo dei nerazzurri. Una vittoria potrebbe garantire il passaggio diretto, mentre una sconfitta complicherebbe il cammino, avvicinando la squadra agli spareggi. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione e importanza per entrambe le formazioni.

Inter News 24 Inter Arsenal rappresenta il crocevia fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri, impegnati in una settimana di fuoco. Prima di tuffarsi nel clima campionato, l’Inter ha davanti un grosso ostacolo, l’Arsenal. Nel settimo turno della Champions League, i nerazzurri dovranno affrontare i Gunners, squadra londinese già qualificata agli ottavi. Alla squadra di Cristian Chivu, ex difensore e ora tecnico della formazione, servirebbe una vittoria per affrontare l’ultima giornata col Dortmund con una certa tranquillità. Due sfide per evitare gli spareggi. Tutto accadrà in una settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

