Inter-Arsenal | dove vederla Sky Prime orario formazioni ufficiali e classifica Champions League

L'Inter affronta l'Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. La partita, con orario e formazioni ufficiali, sarà disponibile su Sky e Prime Video. Di seguito, le informazioni utili per seguire l'incontro e la classifica aggiornata del torneo.

Torna la magia della Champions League con la settima giornata della League Phase e l'Inter di Chivu scende in campo a San Siro per il big match contro l'Arsenal di Arteta. Un testa a testa tra i primi della classe in Serie A e in Premier League, due squadre diverse ma anche simili per la capacità di imporre il proprio gioco e trovare picchi di dominio territoriale. Senza dubbio due delle squadre più spettacolari d'Europa, separate da 6 punti nella classifica della League Phase. I Gunners infatti sono primi a quota 16 e sono certi del passaggio diretto agli ottavi, l'Inter invece è sesta ma a pari punti, 12, con Real Madrid, Atletico e Liverpool e rischia ancora di dover passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

