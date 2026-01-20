Inter-Arsenal Chivu può già chiudere la qualificazione | il pronostico

L’Inter affronta l’Arsenal nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Con una vittoria, i nerazzurri potrebbero già assicurarsi la qualificazione agli ottavi. La squadra italiana cerca continuità in una sfida importante contro una delle formazioni più in forma della Premier League, che sta dimostrando grande solidità in questa stagione. Un match decisivo per il proseguimento della competizione europea.

Riprende la Champions League con la settima giornata del girone unico: i nerazzurri contro la squadra che sta dominando la Premier League Dopo un mese di stop, riprende il maxi girone di Champions League per definire gli otto club che passeranno direttamente al tabellone principale del torneo: tra di loro, ovviamente, i nerazzurri, attesi dalla sfida contro gli inglesi. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Arsenal in programma martedì 20 gennaio alle ore 21. L'Inter si ripresenta in Champions con la sesta posizione e 12 punti già conquistati, grazie a quattro vittorie consecutive con cui aveva avviato il maxi girone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Arsenal, Chivu punta subito la qualificazione diretta: il pronosticoL'Inter affronta l'Arsenal nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Inter Atalanta, chiudere l’anno con un segnale: il dato che può favorire Chivu nella sfida contro la DeaL'ultima partita dell'Inter prima di San Silvestro rappresenta un momento importante per valutare la continuità di Chivu in vista della sfida contro l’Atalanta.

