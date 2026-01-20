Al San Siro, l’Inter affronta l’Arsenal nel settimo turno della fase a gironi della Champions League. La partita, che si svolge alle 21, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel percorso della competizione. Segui con noi gli sviluppi dell’incontro e i risultati in tempo reale.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. FINITA 84? – GOL ARSENAL. Gyokeres lanciato in contropiede da un calcio d’angolo offensivo dei nerazzurri, cerca l’imbucata intercettata dalla difesa dell’Inter, ma sulla palla vagante lo svedese calcia di prima e batte Sommer per il gol del 3-1. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal 1-3: finisce qui

Inter-Arsenal 1-3: la doppietta di Gabriel Jesus e la rete di Gyokeres stendono la squadra di Chivu al Meazza, il gol di Petar Sucic non bastaCHAMPIONS LEAGUE - L'Inter cade ancora in questo girone unico di Champions League. La compazine Chivu una discreta partita contro l'Arsenal di Arteta, che però ... eurosport.it

Inter – Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Gunners cinici, Chivu ora rischia la Top 8! – VIDEOL’Arsenal batte 3-1 l’Inter allo Stadio Meazza nella sfida valida per la settima giornata della League Phase di Champions League 2025/26, in basso gli highlights. Altro KO contro una big europea per i ... generationsport.it

