Inter Arsenal 1-3 | bocciatura per i nerazzurri Festeggiano i Gunners

L’Inter perde 1-3 contro l’Arsenal in una gara caratterizzata da un avvio deciso dei Gunners, che trovano il vantaggio dopo dieci minuti con un’azione di tiki-taka finalizzata da Gabriel Jesus. La partita evidenzia alcune difficoltà dei nerazzurri, che non riescono a recuperare il risultato, subendo una sconfitta che conferma le sfide in corso. Un confronto importante per entrambe le squadre, con l’Arsenal che festeggia un risultato positivo.

Inter Arsenal. L’Arsenal parte fortissimo e la sblocca solo dopo 10 minuti di partita. Tiki taka in area, Timber prova la conclusione che viene deviata e poi messa in porta da Gabriel Jesus. Svantaggio e suonata di sveglia per i nerazzurri che provano diversi contropiede. Il migliore, al 18?, porta al pareggio di Sucic. Thuram fa benissimo in area, cade, resiste e rimette in gioco il pallone. Poi, il missile dalla super distanza del croato fa esplodere San Siro. Al 27? ancora un contropiede ghiotto, ma non sfruttato, dai nerazzurri. Sucic arriva in area, e questa volta non tira. Passaggio per Thuram che manda alto sopra l’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

