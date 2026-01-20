Insultare gli elettori di destra non è reato a sinistra Dopo i coglioni di Landini i deficienti della Aspesi

In Italia, le dinamiche linguistiche e culturali tra schieramenti politici mostrano differenze significative. Mentre in passato alcuni atti estremi come l’omicidio di un fascista non erano considerati reato, oggi si osserva come insulti rivolti agli elettori di destra siano spesso tollerati o non considerati offensivi, al contrario di quanto avviene in altri contesti. Questa situazione riflette le diverse percezioni e norme sociali che caratterizzano il dibattito pubblico italiano.

Se uccidere un fascista, almeno fino a qualche anno fa, non veniva considerato un reato da quelli di sinistra, oggi insultare un elettore di destra non solo non viene paragonata a una vera e propria offesa diffamatoria, ma neanche come un gesto inelegante, scortese, rozzo, barbaro. Perfino da una donna che ha fatto della leggerezza, e non solo nella scrittura aristocratica, la sua cifra giornalistica, come Natalia Aspesi, che sulla rivista "Robinson ", di " Repubblica ", per festeggiare i 50 anni della testata, si lascia andare a una intervista nella quale si vanta di essere vecchia ma non "deficiente" al punto da votare a destra.

