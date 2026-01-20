Nella giornata precedente alla sfida di Champions contro il Benfica, alcuni giocatori della Juventus sono stati assenti dall’allenamento. In questa nota aggiorniamo sulle condizioni della squadra, evidenziando chi potrebbe rimanere fuori dalla partita e quali sono le eventuali implicazioni per la formazione di domani. Un'analisi utile per comprendere lo stato di salute dei bianconeri in vista di una sfida importante.

di Marco Baridon Infortunati Juve: ecco chi era assente nell’allenamento alla vigilia del Benfica. Vediamo insieme quali giocatori salteranno il match di Champions League. La Juventus ha ultimato la preparazione in vista della delicata sfida di Champions League contro il Benfica, scendendo in campo questa mattina per l’allenamento di rifinitura. Luciano Spalletti ha diretto la seduta con l’obiettivo di definire l’assetto tattico, dovendo però gestire una situazione di perdurante emergenza in alcuni reparti chiave. ALLENAMENTO PRE JUVE BENFICA Come appreso da , il tecnico non ha potuto contare su tre pedine importanti della rosa: erano infatti assenti per infortunio i soliti Dusan Vlahovic, ancora ai box e che ne avrà ancora per molto, Arkadiusz Milik e Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: chi era assente nell’allenamento alla vigilia del Benfica. Chi salterà il match di Champions – VIDEO

Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOL'allenamento della Juventus alla Continassa, in vista del match di Champions League contro Benfica, si è concentrato sulla rifinitura pre-gara.

Juve Benfica: allenamento e conferenze stampa. Il programma della vigilia del match di Champions LeagueEcco il programma completo delle attività previste prima della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, con allenamenti e conferenze stampa.

