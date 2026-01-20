Informatica ricercatore vince un grant del Fondo italiano per la scienza | finanziamento di 1,1 milioni di euro

Roberto Casadei, ricercatore del dipartimento di Informatica del campus di Cesena, ha ottenuto uno Starting Grant Fis3 dal Fondo italiano per la Scienza, con un finanziamento di 1,1 milioni di euro. Il progetto, intitolato

Un ricercatore cesenate di origine e per sede di attività, Roberto Casadei, del dipartimento di Informatica- Scienza e Ingegneria del campus di Cesena, ha vinto lo Starting Grant Fis3, Fondo italiano per la Scienza, grazie al progetto intitolato Foundations for Macro-programming-based Software.

