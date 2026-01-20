Inferno nella notte le fiamme si divorano il fienile del maso

Nella frazione di Flaines, vicino a Prati di Vizze, un incendio ha interessato un fienile disabitato durante la notte. L’allarme è scattato poco dopo le 2, coinvolgendo i vigili del fuoco intervenuti prontamente per contenere le fiamme e limitare i danni. L’incidente ha interessato un’area rurale, senza conseguenze per le persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

L'allarme è scattato nel cuore della notte appena trascorsa quando nella frazione altoatesina di Flaines, poco distante da Prati di Vizze, i vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 2 di notte per l'incendio di un fienile, il tutto avvenuto in un maso disabitato.

