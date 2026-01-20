Industry 4 su Hbo la serie sulla finanza | il cast racconta la nuova stagione

Con Industry, la serie HBO Original acclamata da pubblico e critica, torna il racconto più lucido e provocatorio sul mondo della finanza. La quarta stagione, composta da otto episodi, sarà disponibile su HBO Max – la nuova piattaforma streaming sbarcata in Italia il 13 gennaio 2026 – con un nuovo episodio a settimana. Nel video, il cast di “Industry 4” ci racconta come evolvono i protagonisti e quali nuovi equilibri, personali e professionali, li attendono. All’apice della carriera alla banca Pierpoint, Harper (Myha’la) e Yasmin (Marisa Abela) si ritrovano coinvolte in un gioco di potere e desiderio che le trascina in un vortice internazionale, tra Londra e il mondo, sotto lo sguardo di Sir Henry Muck (Kit Harington) e dell’enigmatico Whitney Halberstram (Max Minghella).🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Cos’è Industry, la serie HBO mai vista in Italia in arrivo a gennaio

Leggi anche: Call My Agent - Italia 3, torna la serie piu autoironica che c'è: Il cast presenta la nuova stagione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Industry stagione 4: la serie HBO Max arriva a gennaio 2026; Finalmente Industry arriva anche in Italia su HBO Max; Industry, la serie di Hbo Max svela i retroscena dell'ambiente finanziario in modo appassionante e coinvolgente; Finalmente, ecco Industry! Sì, la serie culto arriva in Italia. Con HBO Max.

Industry 4, dal 13 gennaio su HBO Max - Industry 4 arriva in Italia con il debutto di HBO Max il 13 gennaio 2026, segnando una nuova tappa per gli amanti delle serie drama ... tvserial.it

Industry, in Italia su Hbo Max la serie cult sulla finanza - Dopo aver spopolato negli Stati Uniti, l'acclamata serie Hbo Original 'Industry' e' arrivata anche in Italia su Hbo Max. Sono otto gli episodi ... sport.tiscali.it

La nuova Serie Industry Isidoro® è online È ora disponibile sul nostro sito la pagina dedicata alla Serie Industry, progettata per impianti fotovoltaici industriali e di grandi dimensioni. All’interno trovi: informazioni tecniche complete dettagli costruttivi p - facebook.com facebook

È disponibile da oggi in Italia HBO Max con un ricco catalogo di film e serie televisive. Da Una battaglia dopo l'altra a Weapons, passando per The Pitt e Industry, ecco cosa guardare e come abbonarsi x.com