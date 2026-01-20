Incontro in Regione sul ’Tubone’ Il Comune di Colle va in pressing | Bisogna rivedere tutto il progetto

In Regione si è tenuto un incontro sul progetto del ‘Tubone’, con il Comune di Colle di Val d’Elsa che ha chiesto una revisione complessiva. L’obiettivo è garantire un intervento rispettoso dell’ambiente e delle necessità della comunità, evidenziando l’importanza di un’analisi approfondita e condivisa per trovare soluzioni sostenibili e rappresentative delle esigenze locali.

L’intenzione del Comune di Colle di Val d’Elsa è di superare il progetto nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze della comunità locale. Stiamo parlando del cosiddetto ’Tubone’, tema sul quale si apre una nuova fase di confronto istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Colle. Nei giorni scorsi il sindaco Piero Pii e l’assessore alle politiche ambientali, Monica Sottili, hanno incontrato l’assessore regionale all’ambiente, David Barontini e il consigliere regionale Luca Rossi Romanelli. All’incontro erano presenti anche i tecnici degli uffici comunali e regionali. L’incontro ha segnato un passaggio rilevante su una vicenda che da tempo coinvolge il territorio colligiano, consentendo di avviare un tavolo di confronto istituzionale con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro in Regione sul ’Tubone’. Il Comune di Colle va in pressing: "Bisogna rivedere tutto il progetto" Colle e il caso ‘tubone’. Pii tuona: "Non va bene per il nostro territorio"Il sindaco di Colle Piero Pii ha ribadito la posizione contraria dell’amministrazione comunale al progetto del ‘tubone’. Leggi anche: Fiumicino, messa in sicurezza di via Monte Cadria: il Comune in pressing sulla Regione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ponti a Genova, braccio di ferro fra Comune e Regione - L’amministrazione non potrà utilizzare per le infrastrutture 40 milioni di euro dell’intesa post Morandi con Autostrade. ilsecoloxix.it

Menarini. Fico: pressing su Urso #menarini #incontro #regione #sindacato #presidentefico #telenostra - facebook.com facebook

Ferrovie: Incontro Regione-RFI per potenziare la stazione di Imperia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.