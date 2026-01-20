Incontri e riflessioni all' IC Cesalpino per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, l'I.C. Cesalpino propone incontri e riflessioni per ricordare e comprendere le tragiche vicende del passato. Un momento di confronto e consapevolezza per educare alla memoria, nel rispetto delle vittime e della storia. Un percorso di approfondimento che invita ad assumere una prospettiva critica e umana, mantenendo vivo il ricordo e promuovendo valori di rispetto e tolleranza.

Tutti in fila, molti con il capo chinato in avanti. Tutti in fila senza colori, una processione di morti, sequenza di individui privati di voce. Hanno la bocca ma non parlano, orecchie ma non odono, narici ma non odorano, mani e non palpano. Piedi, piedi che non camminano. Simulacri: uomini e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Ricordare non basta: il Giorno della Memoria dell'I.C. CesalpinoIl Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione e ricordo delle vittime dell'Olocausto. Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: A Cortemilia uno spazio per crescere: incontri di confronto e riflessione per mamme e papà; Parole di partecipazione attiva; Le note del cinema risuonano in Duomo: Nicola Piovani per San Geminiano; Eventi – lunedì 19 Gennaio 2026. Rozzano, una settimana per l'educazione e la cultura all'oratorio Sant'Angelo - Dal 26 al 31 gennaio all’Oratorio Sant’Angelo incontri, mostre, dibattiti e testimonianze. Al centro scuola, legalità, comunità e memoria. Il 26 ... affaritaliani.it ’BookCity Milano’. Incontri e confronti. Libri, lettura, riflessioni - di Manuela Marziani ’Il potere delle idee / le idee del potere’ sarà il focus tematico scelto per BookCity Milano, la... di Manuela Marziani’Il potere delle idee / le idee del potere’ sarà il focus ... quotidiano.net Dal 22 al 27 gennaio, l’ateneo propone incontri e riflessioni storiche, culturali e civili sulla Shoah, coinvolgendo docenti, studenti e cittadinanza in un percorso di approfondimento e dialogo. #veronanetwork facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.