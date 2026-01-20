Incidenti e sicurezza ferroviaria | l’espansione di Fs all’estero è davvero un profitto per l’Italia?

Da ilfattoquotidiano.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’espansione internazionale di Ferrovie dello Stato solleva interrogativi sulla sicurezza e sui benefici per l’Italia. L’incidente avvenuto in Andalusia evidenzia l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza anche nelle operazioni estere. È fondamentale analizzare come le nuove attività all’estero influenzino la qualità e la sicurezza del sistema ferroviario italiano, garantendo un equilibrio tra crescita e tutela dei passeggeri.

Il grave incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Adamuz, in Andalusia, ripropone con forza il tema della sicurezza ferroviaria non solo in Spagna, ma in tutta Europa. Il treno ad alta velocità Frecciarossa 1000, gestito dalla società ferroviaria Iryo, controllata da Fs International che fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, era partito da Malaga ed era diretto a Madrid. Sono deragliati gli ultimi tre vagoni del convoglio, che hanno invaso la linea adiacente sulla quale stava transitando un treno delle ferrovie spagnole (Renfe) diretto a Huelva. L’impatto tra i due convogli ha fatto precipitare alcune carrozze sotto un terrapieno a circa quattro metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incidenti e sicurezza ferroviaria l8217espansione di fs all8217estero 232 davvero un profitto per l8217italia

© Ilfattoquotidiano.it - Incidenti e sicurezza ferroviaria: l’espansione di Fs all’estero è davvero un profitto per l’Italia?

Leggi anche: Fs, Tanzilli: “Nostro focus è sull’Italia, andiamo all’estero se ci chiamano”

Neve e gelo sulla rete ferroviaria, Rfi (gruppo Fs) attiva il sistema di gestione preventivaRete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano neve e gelo su tutta l’infrastruttura ferroviaria.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il treno è il mezzo di trasporto terrestre più sicuro: i dati ufficiali sugli incidenti ferroviari in Italia; Incidente tra due treni in Andalusia, cosa dicono i dati sulla sicurezza ferroviaria italiana; Treni europei sicuri ma non infallibili, dove e perché resta il rischio sui binari; tremendo incidente alta velocità Malaga – Madrid: Maledetti i padroni del vapore!.

incidenti e sicurezza ferroviariaIncidente tra due treni in Andalusia, cosa dicono i dati sulla sicurezza ferroviaria italiana - Il disastro spagnolo riaccende il tema sicurezza: in Italia gli incidenti sono in calo, ma la rete ferroviaria è vecchia e la manutenzione resta la vera ... fanpage.it

incidenti e sicurezza ferroviariaIncidente ferroviario in Spagna: i morti salgono a 41, tre dispersi. Per l’inchiesta sulle cause verranno smontati i binari - Quarantuno morti e altri tre corpi ancora non trovati. Dispersi, ufficialmente, ma con ogni probabilità deceduti. Il numero delle vittime dell’ incidente ferroviario di domenica sera sulla linea dell’ ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.