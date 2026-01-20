Incidente treni in Andalusia bimba di 6 anni vagava da sola sui binari | morta tutta la famiglia Zamorano tornavano dalla partita del Real Madrid

Un incidente ferroviario in Andalusia ha causato la morte di una famiglia e di una bambina di 6 anni, trovata da sola sui binari. La tragedia si è verificata mentre la famiglia Zamorano tornava dalla partita del Real Madrid. Il bilancio delle vittime si aggrava, e si fanno avanti le storie di chi ha perso la vita o è riuscito a salvarsi.

Si aggrava sempre di più il bilancio dei morti della strage dei treni in Spagna. Ed emergono le storie di chi non ce l'ha fatta a salvarsi oppure di chi miracolosamente è uscito vivo dall'incidente. La notte del deragliamento del treno Alvia, due soccorritori hanno trovato una bambina di sei anni che vagava tra i binari. Era uno dei cinque membri della famiglia Zamorano Álvarez che viaggiavano in uno dei primi vagoni dello sfortunato treno Alvia. La notizia del suo ritrovamento ha raggiunto la nonna alla stazione ferroviaria di Huelva, dove si era recata per scoprire dove si trovassero i suoi parenti. 🔗 Leggi su Leggo.it

