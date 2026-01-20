Incidente treni Andalusia i morti salgono a 41 dopo il ritrovamento di un corpo tra i vagoni | 13 feriti gravi

L’incidente ferroviario in Andalusia si è purtroppo aggravato, con il bilancio delle vittime salito a 41 dopo il ritrovamento di un corpo tra i vagoni. Attualmente sono 13 i feriti in condizioni gravi. Le autorità continuano le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause del deragliamento. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si cercano di fare luce sugli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Peggiora il bilancio delle vittime dell'incidente dei treni in Andalusia. I morti, purtroppo, sono saliti a 41 dopo il ritrovamento di una vittima tra i detriti. A due giorni dall'incidente, i soccorsi stanno continuando a lavorare per il recupero delle vittime rimaste intrappolate. Anche tra i feriti il bilancio è grave: 39 persone ricoverate, 13 sono in terapia intensiva. Nel frattempo prosegue l'indagine per determinare le cause dell'incidente.

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltatiUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolatiUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri.

