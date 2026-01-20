Incidente nel sottopasso della Saronno-Monza donna in gravi condizioni e altri 5 feriti – FOTO

Un incidente si è verificato nel sottopasso della Saronno-Monza tra Limbiate e Bovisio Masciago, coinvolgendo diversi veicoli. Una donna si trova in condizioni gravi mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Incidente sulla Saronno-Monza a Limbiate, auto nel fossato, donna in ospedaleUn incidente si è verificato ieri sera sulla Saronno-Monza a Limbiate, coinvolgendo un'auto finita nel fossato parallelo alla carreggiata.

Aggredita a coltellate in casa dall’ex a Monza, donna di 31 anni in gravi condizioniUna donna di 31 anni è stata ferita gravemente in seguito a un'aggressione con arma da taglio avvenuta nella sua abitazione a Monza.

