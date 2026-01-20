Oggi si tengono a Putignano i funerali di Claudio Salamida, deceduto in un incidente sul lavoro presso l’ex Ilva. Aveva 46 anni e lascia la moglie e un bambino di tre anni. Dopo l’autopsia di ieri, la comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Ieri è stata effettuata l’autopsia. Oggi è il giorno dei funerali a Putignano, dove Claudio Salamida risiedeva con la moglie e il figlio di tre anni. L’operaio 46enne è morto una settimana fa nell’incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico di Taranto. Era impegnato in un piano di Acciaieria 2, una grata per il camminamento è venuta meno e il lavoratore originario di Alberobello ha fatto un volo di alcuni metri fino al piano di sotto che non gli ha dato scampo. L'articolo Incidente mortale sul lavoro all’ex Ilva: oggi a Putignano i funerali di Claudio Salamida Aveva 46 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2, aveva 46 anniUn incidente sul lavoro si è verificato all’ex Ilva di Taranto, provocando la morte di Claudio Salamida, 46 anni.

