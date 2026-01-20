Incidente in diretta per la famosa di Rai | Ha preso una bella botta Tutto interrotto

Durante una trasmissione di Rai 2, si è verificato un incidente in diretta, interrompendo bruscamente il programma. L’episodio ha coinvolto la conduttrice, che ha subito una botta, causando sorpresa tra i presenti e gli spettatori. L’evento ha attirato l’attenzione sui social, evidenziando come anche le trasmissioni professionali possano essere soggette a imprevisti. Un momento che resterà nella memoria di chi seguiva la puntata.

Lo studio televisivo di Rai 2 è stato teatro di un episodio inatteso che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Nel corso della puntata del 19 gennaio 2026 del programma Bella Ma’, la showgirl Pamela Petrarolo, presente come ospite, è rimasta coinvolta in una caduta in diretta che ha costretto il conduttore Pierluigi Diaco a modificare immediatamente la scaletta prevista. L’episodio, avvenuto nei primi istanti del suo ingresso in scena, ha trasformato un momento pensato per lo spettacolo in una situazione di forte apprensione in studio. L’inconveniente è avvenuto davanti alle telecamere e al pubblico in sala, generando pochi secondi di silenzio e smarrimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

