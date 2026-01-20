L’incidente ferroviario avvenuto in Spagna ha causato la perdita di molte vite, tra cui quella della famiglia di Cristina, una bambina di soli sei anni. È l’unica sopravvissuta di fronte a questa tragedia, che ha coinvolto almeno 41 persone. Un episodio che sottolinea la gravità di un evento drammatico e le sue conseguenze umane.

(Adnkronos) – C’è un dramma nel dramma nell’incidente ferroviario che in Spagna è costato la vita ad almeno 41 persone. E’ quello di Cristina, una bambina di sei anni trovata dai soccorritori mentre vagava da sola sui binari tra le lamiere dopo essere sbalzata fuori a causa del violento impatto tra i treni. Come racconta El Paìs, la bambina è l’unica sopravvissuta della sua famiglia, con la quale viaggiava sul treno Alvia diretto a Huelba coinvolto nello schianto. Come ha confermato il municipio di Aljaraque, dove la famiglia Zamorano Alvarez viveva, nell’incidente hanno perso la vita i genitori di Cristina, José e Cristina, suo fratello Pepe e suo cugino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incidente ferroviario Spagna, il dramma di Cristina: a 6 anni unica sopravvissuta della sua famiglia

