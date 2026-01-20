L’incidente ferroviario in Andalusia ha causato diverse vittime, tra cui i genitori della bambina sopravvissuta, un insegnante e il macchinista. Si tratta di persone che, nelle loro storie, rappresentano le conseguenze di un tragico evento che ha colpito la comunità locale. Di seguito, vengono riportati i nomi e le testimonianze delle vittime, offrendo uno sguardo rispettoso e sobrio sull’accaduto.

I nomi e le storie delle vittime del grave incidente ferroviario in Andalusia, dove due treni si sono scontrati e sono deragliati. La famiglia della bimba sopravvissuta, la coppia di giornalisti, il poliziotto diventato papà da poco, il macchinista: ecco chi erano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cos’è successo nell’incidente in Andalusia tra due treni: le cause del deragliamento e le vittime in SpagnaDomenica 18 gennaio, vicino Adamuz in Andalusia, si è verificato un incidente tra due treni della linea Av Madrid-Andalusia, che si sono scontrati e sono deragliati.

La bimba di 10 anni, i rabbini, il sopravvissuto all'Olocausto: chi sono le vittime della strage di BondiUn grave attentato ha sconvolto Bondi Beach, in Australia, durante una festa di Hanukkah.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Salta un binario, deragliano due treni in Andalusia: almeno 40 morti e oltre 100 feriti; Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: 39 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato…; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Incidente treno in Andalusia, i racconti dei superstiti: Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati.

Incidente Andalusia, chi sono le vittime: i genitori della bimba sopravvissuta, l’insegnante, il macchinista - I nomi e le storie delle vittime del grave incidente ferroviario in Andalusia, dove due treni si sono scontrati e sono deragliati ... fanpage.it

Incidente treni in Andalusia, gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feriti video - Gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per aiutare i feriti del deragliamento di Adamuz, dove due treni dell'alta velocità spagnola si sono scontrati causando 41 vittime, 43 dispersi e 150 f ... msn.com

Nuovi aggiornamenti sull'incidente ferroviario in #Andalusia - facebook.com facebook

Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com