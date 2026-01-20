Inchiesta Curve dopo Ferrero e Scaroni tocca a Marotta | il presidente nerazzurro sarà ascoltato a fine mese

L’inchiesta Curve prosegue con i confronti in Parlamento, dopo aver ascoltato Ferrero e Scaroni. A fine mese sarà il turno di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nel quadro di indagini in corso. Questa fase mira a fare luce su aspetti rilevanti del settore e a garantire trasparenza nelle attività coinvolte.

Inter News 24 Inchiesta Curve, proseguono i confronti in Parlamento: dopo Ferrero e Scaroni, attesa per Marotta a fine mese. Il caso legato alla gestione delle tifoserie organizzate entra nel vivo della fase istituzionale. Juventus e Milan sono stati i primi club a essere ascoltati dal Comitato presso la Commissione Parlamentare Antimafia, nell’ambito dell’indagine sulle infiltrazioni nelle Curve italiane che ha coinvolto i due club meneghini. Il presidente rossonero Paolo Scaroni e il numero uno bianconero Gianluca Ferrero hanno aperto il ciclo di audizioni che proseguirà oggi con la Roma. L’attenzione resta alta in attesa del 30 gennaio, quando sarà il turno del presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, chiamato a riferire sulla situazione in casa nerazzurra sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

