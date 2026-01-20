Incendio nello stabile abbandonato diventato discarica a Pianoscarano | FOTO e VIDEO
Un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato e utilizzato come discarica in via delle Caprarecce, nel centro storico di Viterbo. Le cause sono ancora in fase di accertamento. L’intervento dei vigili del fuoco ha contribuito a contenere il rogo, mentre si prosegue con le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
