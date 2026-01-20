Incendio nello stabile abbandonato diventato discarica a Pianoscarano | FOTO e VIDEO

Un incendio si è verificato in un edificio abbandonato e utilizzato come discarica in via delle Caprarecce, Pianoscarano, nel centro storico di Viterbo. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza nella zona.

Incendio a Pianoscarano. Si è sviluppato all'interno di uno stabile abbandonato e diventato discarica in via delle Caprarecce, nel cuore del quartiere del centro storico di Viterbo, per cause ancora in fase di accertamento. Nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio l'intervento dei vigili del.

