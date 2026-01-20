Incendio in una casa nel Brindisino crollano i solai | si cerca una persona

Un incendio ha interessato una casa rurale a Tuturano, frazione di Brindisi, causando il crollo dei solai. Le operazioni di soccorso sono in corso per trovare eventuali persone all’interno dell’edificio. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

(Adnkronos) – Paura a Tuturano, frazione di Brindisi, dove un incendio scoppiato in un'abitazione rurale ha provocato il crollo dei solai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e, soprattutto, nella ricerca di una persona che potrebbe essere rimasta sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, si teme che all'interno della casa si trovasse un anziano disabile. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

