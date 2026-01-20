in vetrina la rivoluzione di arezzo salutano tante insegne storiche ricomincia lo sbarco dei giganti

Arezzo si prepara a una fase di rinnovamento commerciale, con molte insegne storiche che riaprono e nuove aperture che ampliano gli spazi. Dopo un periodo di cambiamenti, il centro si presenta con una vitalità rinnovata, segnando una sorta di ripartenza per il settore retail locale. La città si avvia verso una fase di crescita, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Arezzo, 20 gennaio 2020 – C’è chi abbassa la serranda, chi si prepara a tirarla su, chi raddoppia i metri quadrati. E chi punta a una location più attrattiva. È il puzzle, sempre in movimento, che si va delineando nel quadrilatero dello shopping. Tutto ruota attorno a Corso Italia ed è qui che le vetrine di spengono e si accendono, generando nuove proposte per la clientela ma anche chiudendo pagine importanti della storia del commercio in centro. Nella parte bassa del Corso Anna Maria Polci sta concludendo la campagna promozionale che tra pochi giorni segnerà la parola fine sull’attività della boutique Prestige, una dei negozi più ricercati dalla clientela per la varietà di brand della moda e per l’esperienza della titolare nell’accompagnare il cliente nella scelta dell’abito giusto o dell’outfit più trendy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

