In un anno dal ritorno al potere Trump ha sconvolto il mondo

Un anno dopo il ritorno di Trump al potere, le dinamiche globali sono cambiate significativamente. La sua politica ha influenzato l’equilibrio internazionale, modificando alleanze e rapporti di forza. Questo periodo ha segnato una fase di trasformazione nelle relazioni mondiali, con effetti che si riflettono su vari settori e paesi. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere meglio le nuove impostazioni dell’ordine mondiale e le sue implicazioni future.

Un anno fa in questa rubrica scrivevo: “Allacciate le cinture, turbolenze in arrivo!”. Alla fine la realtà dell’anno appena trascorso ha superato di gran lunga quello che potevamo immaginare all’epoca. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha mandato in frantumi tutte le consuetudini nei rapporti internazionali, già intaccate dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla guerra israeliana a Gaza. Trump si è progressivamente sbarazzato di tutti gli ostacoli. In una recente intervista al New York Times, ha confermato di non avere alcun rispetto per gli obblighi del diritto internazionale e ha spiegato di considerare come unico limite la sua “moralità”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In un anno dal ritorno al potere Trump ha sconvolto il mondo In un anno dal ritorno al potere Trump ha scombussolato il mondoUn anno dopo il ritorno di Trump al potere, si osservano cambiamenti significativi nello scenario internazionale. Leggi anche: Partito democratico USA, a un anno dal ritorno di Trump non ha ancora capito come si fa politica sui social (nonostante Mamdani) La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Guerre: di anno in anno sono le stesse, ma aumenta la qualità della violenza e l’impatto sui civili - Il rapporto “Conflict Index 2025”: “Il conflitto è la nuova normalità”. repubblica.it

