In Nigeria oltre 150 cristiani rapiti in attacco a tre chiese

Nella regione nord-ovest della Nigeria, oltre 150 cristiani sono stati rapiti durante attacchi coordinati a tre chiese. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza religiosa e sulla stabilità locale, mentre le autorità stanno cercando di gestire la situazione e garantire la liberazione delle persone coinvolte.

Uomini armati hanno rapito più di 150 fedeli cristiani in attacchi simultanei contro tre chiese distinte nel nord-ovest della Nigeria. Lo ha riferito all’Associated Press un legislatore statale. L’attacco è avvenuto domenica a Kurmin Wali, una comunità nell’area di Kajuru dello Stato di Kaduna, mentre erano in corso funzioni religiose e una messa presso la Evangelical Church Winning All, una chiesa appartenente alla denominazione Cherubim and Seraphim, e una chiesa cattolica, secondo quanto dichiarato da Usman Danlami Stingo, legislatore che rappresenta l’area nel parlamento statale. “Fino a ieri risultavano scomparse 177 persone e 11 sono tornate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Nigeria oltre 150 cristiani rapiti in attacco a tre chiese Nigeria, attacco a due chiese: almeno 160 cristiani rapitiNella Nigeria centrale, oltre 160 cristiani sono stati rapiti durante un attacco coordinato contro due chiese. Nigeria, assalto a due chiese nel nord: rapiti oltre 160 fedeli cristianiNel nord della Nigeria, un attacco armato ha portato al rapimento di oltre 160 fedeli cristiani durante l’assalto a due chiese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Nigeria: oltre 150 cristiani rapiti in attacco a tre chiese; Nigeria, Delmastro (FdI): “Rapiti oltre 150 fedeli. Persecuzione dei cristiani non può essere ignorata”; I nigeriani fuggono per salvarsi la vita dopo che il leader di una banda minaccia un omicidio di massa; Domenica bestiale in Nigeria | gli islamisti assaltano tre chiese rapiti 160 cristiani video. Nigeria: oltre 150 cristiani rapiti in attacco a tre chiese - Il Paese più popoloso dell'Africa ha assistito a una recrudescenza dei rapimenti di massa da novembre ... msn.com

Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti ieri nel corso di un attacco da parte di bande armate che hanno preso di mira due chiese in un remoto villaggio nello stato di Kaduna, nel nord della Nigeria. #ANSA - facebook.com facebook

#Nigeria Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti in un attacco di bande armate nel nord del Paese a 2 chiese. Da novembre si assiste a una recrudescenza di rapimenti di massa in molti villaggi della Nigeria. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.