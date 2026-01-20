In Nigeria oltre 150 cristiani rapiti in attacco a tre chiese

Nella regione nord-ovest della Nigeria, oltre 150 cristiani sono stati rapiti durante attacchi coordinati a tre chiese. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza religiosa e sulla stabilità locale, mentre le autorità stanno cercando di gestire la situazione e garantire la liberazione delle persone coinvolte.

Uomini armati hanno rapito più di 150 fedeli cristiani in attacchi simultanei contro tre chiese distinte nel nord-ovest della Nigeria. Lo ha riferito all’Associated Press un legislatore statale. L’attacco è avvenuto domenica a  Kurmin Wali, una comunità nell’area di Kajuru dello Stato di Kaduna, mentre erano in corso funzioni religiose e una messa presso la Evangelical Church Winning All, una chiesa appartenente alla denominazione Cherubim and Seraphim, e una chiesa cattolica, secondo quanto dichiarato da Usman Danlami Stingo, legislatore che rappresenta l’area nel parlamento statale. “Fino a ieri risultavano scomparse 177 persone e 11 sono tornate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

