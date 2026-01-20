In meno di due giorni incendia tre auto poi tenta di depistare le indagini | denunciato 70enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Parma hanno denunciato un uomo di 70 anni, residente in provincia, accusato di aver incendiato tre auto in meno di due giorni e di aver tentato di depistare le indagini. L’indagine, condotta congiuntamente dalle forze dell’ordine di Parma e Sorbolo Mezzani, ha portato all’identificazione del sospetto, ora sotto indagine presso la Procura locale.

Nei giorni scorsi, una rapida indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma con il supporto dei militari della Stazione di Sorbolo Mezzani, ha portato alla denuncia alla locale Procura della Repubblica di un 70enne italiano, residente in provincia, ritenuto il

