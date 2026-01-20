Nel cuore dell’Agro Pontino si trova un parco nascosto, considerato tra i più belli al mondo. Questa oasi segreta rappresenta un patrimonio naturalistico e culturale di grande valore, accessibile a pochi chilometri da casa. Un luogo che combina bellezza e tranquillità, ideale per chi desidera scoprire la natura autentica e preservata della regione.

Nel cuore dell’Agro Pontino si svela una delle gemme più preziose del patrimonio naturalistico e culturale italiano. Gestito dalla Fondazione Roffredo Caetani, questo parco naturale di circa otto ettari è un vero e proprio paradiso di specie vegetali e faunistiche, aperto solo in primavera ed estate e accessibile esclusivamente su prenotazione per proteggerne l’ecosistema fragile e unico. Situato a pochi chilometri da Cisterna di Latina e a poco più di un’ora da Roma, il Giardino di Ninfa si sviluppa sulle vestigia dell’antica città medievale di Ninfa, fondata in epoca romana e distrutta nel Medioevo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - In Italia c’è un un’oasi segreta, considerata la più bella del mondo: un parco straordinario a due passi da casa

