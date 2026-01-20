In corda doppia | ai confini del mondo con l' alpinista Matteo Della Bordella

In corda doppia propone un viaggio tra le sfide e i paesaggi delle terre alte friulane, attraverso l’esperienza dell’alpinista Matteo Della Bordella. Questo ciclo di incontri, organizzato da vicinolontano mont e Leggimontagna, offre l’opportunità di conoscere le storie e le suggestioni della montagna, con un’attenzione particolare alle realtà alpine delle nostre regioni. Un’occasione per approfondire il rapporto tra uomo e natura in un contesto di grande valore ambientale e culturale.

Nuovo appuntamento per la rassegna “In corda doppia”, ciclo di incontri culturali di vicinolontano mont e Leggimontagna, che vede protagoniste le terre alte e la montagna friulana. Serata speciale dedicata all’alpinismo è in programma venerdì 23 gennaio a Tolmezzo, al Nuovo Cinema David, con.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

