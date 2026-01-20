In Comune per sposarsi ma finisce malissimo | cosa è successo pazzesco!

Un matrimonio civile può riservare imprevisti inattesi. È quanto è successo a Feres Otay, 20 anni, che nel giorno delle nozze in Comune è finito con l’arresto. Un episodio che ha attirato l’attenzione, rivelando come anche momenti di festa possano trasformarsi in situazioni imprevedibili. Di seguito i dettagli di quanto accaduto in una giornata che avrebbe dovuto essere speciale.

Era il giorno del matrimonio, celebrato in Comune, quando per Feres Otay, 20 anni, sono scattate le manette. Il giovane è stato arrestato al termine della cerimonia civile tenutasi nella mattinata di martedì 20 gennaio nel municipio di Grosseto, dopo la notifica di un ordine di carcerazione legato a una condanna definitiva per rapina. Otay era stato arrestato nel 2023 dai carabinieri di Civitavecchia con l’accusa di rapina. Processato in primo grado, era stato condannato, per poi presentare appello e successivamente ricorso in Cassazione, respinto in via definitiva. Secondo quanto emerso, l’ ordine di carcerazione sarebbe stato notificato proprio nella giornata di oggi, rendendo immediatamente esecutiva la pena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

