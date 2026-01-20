In auto sulla nuova viabilità Lecco-Pescate | ecco come funziona il percorso tra svincolo e ponte

In auto sulla nuova viabilità Lecco-Pescate: ecco come funziona il percorso tra svincolo e ponte Abbiamo percorso in auto la nuova viabilità tra Lecco e Pescate, illustrando il funzionamento delle recenti opere di riqualificazione. In questa guida scoprirai le principali caratteristiche del percorso e come utilizzarlo in modo semplice e sicuro.

Abbiamo percorso in auto la nuova viabilità tra Lecco e Pescate per mostrarvi come funziona il sistema di opere olimpiche appena inaugurate. Nel video il tragitto completo dallo svincolo del Bione, aperto venerdì 16 gennaio, fino al quarto ponte tricolore inaugurato lunedì 19 gennaio alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Quarto ponte, Salvini: "20 milioni per il doppio senso Lecco-Pescate"Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per completare il quarto ponte tra Lecco e Pescate, includendo la rampa di uscita da Lecco verso Pescate. Il 19 gennaio apre il quarto ponte Pescate-LeccoIl 19 gennaio sarà inaugurato il quarto ponte Pescate-Lecco, una novità importante per la viabilità locale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

