A Pagani sono state recapitate cartelle Imu a cittadini che non sono più proprietari degli immobili da anni. La situazione, segnalata da Sessa, mette in luce un possibile errore amministrativo. Questa vicenda evidenzia la necessità di un controllo accurato delle pratiche fiscali, per garantire correttezza e trasparenza nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Cartelle Imu recapitate a cittadini che non sono più proprietari degli immobili da decenni. Sta accadendo in Pagani, dove negli ultimi giorni numerosi residenti hanno ricevuto avvisi di pagamento per presunte morosità risalenti anche a oltre trent’anni fa. Una situazione che ha generato sconcerto, rabbia e un diffuso senso di ingiustizia. Secondo le segnalazioni raccolte, le richieste di pagamento riguarderebbero immobili venduti da tempo, in alcuni casi addirittura negli anni Novanta, con cartelle recapitate a persone che non hanno più alcun legame giuridico con quei beni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Imu non dovuta, cartelle pazze a Pagani: la denuncia di Sessa

