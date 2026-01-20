Una forte mareggiata sta interessando in queste ore Linosa, nelle isole Pelagie, causando scenari di grande impatto sulla costa. Il video, diffuso recentemente, documenta le persone che si allontanano dall’area a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Questa ondata di maltempo evidenzia la vulnerabilità delle zone costiere e l’importanza di monitorare con attenzione le situazioni di emergenza legate alle intemperie.

Il video mostra l’impressionante mareggiata che in queste ore – martedì 20 gennaio – stanno colpendo Linosa, delle isole Pelagie. Diversi i danni segnalati, compresi quelle alle barche. Intanto resta massima l’allerta in tutta la Sicilia: il ciclone Harry ha investito prevalentemente il versante orientale e nelle province di Messina, Catania e Siracusa sale a circa 200 il numero delle persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il sistema di Protezione civile regionale continua il monitoraggio costante del territorio, colpito da precipitazioni intense, raffiche di vento di burrasca e mareggiate d’intensità eccezionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Impressionante mareggiata a Linosa, il video delle persone in fuga dalla costa

Gli spari, la fuga delle persone dalla spiaggia e i corpi stesi a terra: i video della strage a Bondi BeachDue uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, causando numerose vittime.

Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci SiculoA causa delle crescenti mareggiate sulla costa messinese, la strada lungomare di Furci Siculo è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Impressionante mareggiata a Fondachello (CT) facebook