Impegno sul campo e nella vita Il Comune premia i suoi atleti

Il Comune di Rescaldina ha riconosciuto l’impegno degli atleti, umani e canini, con le benemerenze sportive 202425. L’evento si è svolto nell’Auditorium Comunale, valorizzando le imprese di chi si distingue per dedizione e passione nello sport. Un’occasione per celebrare il valore dell’impegno sul campo e nella vita, rafforzando il senso di comunità e di riconoscimento alle diverse forme di impegno sportivo.

Uomini e. cani sono stati i protagonisti delle benemerenze sportive del Comune di Rescaldina per l'anno 202425, assegnate nell'Auditorium Comunale. Nell'assegnazione delle benemerenze si è tenuto conto non solo dei risultati in senso stretto, ma dei percorsi di crescita e della capacità di trasmettere valori universali. I 18 riconoscimenti hanno premiato risultati sportivi ma anche percorsi di crescita e capacità di trasmettere valori. Tra gli atleti spiccano Samuele Morrone del Karate Club, con 11 ori su 11 partecipazioni in stagione, Caterina Praino dei Bulls Rescaldina, convocata in Nazionale, e le pattinatrici Anita Rancati e Chiara Mocchetti dello Skating Rescaldina, campionesse regionali.

